Voti Young Boys-Roma, promossi e bocciati della prima partita della fase a gironi di Europa League

Leggendo le formazioni ufficiali di Young Boys-Roma, solamente il più inguaribile degli ottimisti poteva pensare ad una serata tranquilla e l’andamento della prima partita di Europa League ha perfettamente rispettato i pronostici. Complice l’eccessivo turnover di Fonseca, che ha portato alla presenza in campo in contemporanea dei vari Fazio, Jesus, Karsdorp e Bruno Peres, la squadra giallorossa ha offerto una prestazione inguardabile almeno per un’ora di gioco. Proprio i quattro giocatori citati sopra, insieme a Borja Mayoral, sono stati i peggiori in campo. Il brasiliano si è solo parzialmente riscattato con il gol dell’1-1, facilitato da una grande giocata di Dzeko, che ha dato la scossa alla squadra. Uno dei pochi a salvarsi dei titolari è stato invece Carles Perez, insieme a Kumbulla.

Tabellino e voti Young Boys-Roma 1-2

Ecco il tabellino e voti di Young Boys-Roma assegnati da Asromalive.it:

YOUNG BOYS: von Ballmoos 5.5; Bürgy 5.5, Lustenberger 6, Zesiger 5; Hefti 4.5, Rieder 6.5, Sierro 6, Maceiras 6; Fassnacht 5 (65′ Elia 6), Nsame 6.5 (79′ Gaudino sv), Ngamaleu 5.5 (65′ Mambimbi 5). A disp.: Neuenschwander, Faivre, Camara, Sulejmani, Guadino, Siebatcheu,, Aebischer, Maier, Lefort, Seydoux. All.: G. Seoane 6.

ROMA: Pau Lopez 6.5; Kumbulla 7, Fazio 5, Juan Jesus 4 (70′ Pellegrini 5.5); Karsdorp 4 (46′ Spinazzola 7), Villar 5 (59′ Veretout 6), Cristante 5.5, Bruno Peres 6; Carles Perez 6.5, Pedro 5 (59′ Mkhitaryan 6.5); Borja Mayoral 5 (59′ Dzeko 7). A disp.: Mirante, Boer, Ibanez, Santon. All.: P. Fonseca 5.5.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande 4.5

Marcatori: 14′ rig. Nsame (Y), 69′ Bruno Peres (R), Kumbulla (R)

Ammoniti: Karsdorp, Fazio, Zesiger, Juan Jesus, Villar, Bruno Peres, Gaudino