La Roma ha vinto nel suo match d’esordio in Europa League riuscendo a spuntarla sul campo dello Young Boys. Le immagini del successo.

Missione compiuta ma con grande sofferenza per la squadra di Paulo Fonseca. Che solo nella ripresa è salita in cattedra ed è riuscita a rimontare l’iniziale svantaggio con un uno-due terribile firmato Peres-Kumbulla.

Roma, le immagini dei gol

Dopo essere andata in svantaggio dopo meno di un quarto d’ora, la Roma è riuscita ad acciuffare il pareggio con Bruno Peres. L’azione è partita da Dzeko, che ha protetto bene il pallone e ha sfornato un assist al bacio per l’inserimento di Bruno Peres dalla fascia destra. Il brasiliano è entrato in area di rigore e ha battuto il portiere con un tocco di biliardo verso la porta.

Il raddoppio è arrivato appena qualche minuto dopo grazie a Kumbulla. Il centrale albanese è stato lasciato da solo al centro dell’area di rigore dalla difesa svizzera e ha insaccato facilmente su cross dalla destra di Mkhitaryan. Una rete che vale tre punti per la Roma e che è il coronamento di un mese ricco di soddisfazioni per il calciatore ex Verona.

