CORONAVIRUS AS ROMA MANCINI POSITIVO -Dopo Amadou Diawara e Riccardo Calafiori, arriva un terzo positivo di queste ore in casa giallorossa. Anche Gianluca Mancini, infatti, è risultato positivo al Covid-19. Il difensore classe ’96 non ha disputato la gara di ieri di Europa League per via della squalifica rimediata contro il Siviglia negli ottavi di finale della scorsa stagione.

Mancini positivo al Covid-19

E’ stato lo stesso calciatore ad annunciare la sua positività al coronavirus tramite il proprio profilo Instagram: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!“.

Intanto il calciatore ha rilasciato un’intervista a ‘Sky Sport’ parlando anche di alcuni momenti difficili vissuti, ripercorrendo anche i momenti legati alla nascita prematura della figlia: “Mia moglie mi supporta in tutto, mi sfogo tanto con lei e dopo ogni chiacchierata con lei è tutto diverso.Vedere mia figlia in incubatrice è stato pesante“.