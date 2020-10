CALCIOMERCATO ROMA BURDISSO SI ALLONTANA – Continua la caccia al direttore sportivo da parte del club capitolino. Da Paratici (rimasto poi a Torino) a Campos, passando per Boldt ed Emenalo, ancora non si è trovata la quadra ma continuano i contatti. Intanto uno dei nomi usciti in questi mesi si sta per defilare.

Calciomercato Roma, si allontana Burdisso come ds

Infatti anche l’ex calciatore della Roma Nicolas Burdisso è stato uno dei papabili per quel ruolo. Secondo quanto riportato però dal giornalista Cesar Luis Merlo sul proprio profilo Twitter, l’ex diesse del Boca Juniors però sembrerebbe essere indirzzato in Paraguay, precisamente al Club Olimpia di Asuncion. Ci sono stati contatti anche nei giorni scorsi per quella che potrebbe essere poi la fumata bianca.

