Roma, le indicazioni arrivate dopo la trasferta in Europa League

La Roma è riuscita nel suo intento, al debutto in Europa League è riuscita ad avere la meglio sullo Young Boys conquistando tre punti in rimonta.

La partita è stata più complicata di quanto preventivato. Lo Young Boys si è dimostrata squadra organizzata e capace di mettere a nudo i limiti dei giallorossi nel primo tempo con un pressing ben orchestrato. La Roma è però uscita alla distanza e ha fatto suoi i tre punti grazie alle reti di Bruno Peres e di Kumbulla. Morale alto dunque in vista della prossima delicata partita di campionato, che vedrà Dzeko e compagni affrontare il lanciatissimo Milan di Ibrahimovic e Pioli. Ma cosa ha detto l’ultima partita a Fonseca?

Roma cambiata con l’ingresso dei big

Il tecnico portoghese ha deciso di cambiare pelle alla sua squadra schierando una formazione inedita e rilanciando in difesa Fazio e Juan Jesus, calciatori che sono stati sul piede di partenza fino all’ultimo minuto dello scorso mercato. Pau Lopez ha avuto una chance tra i pali, così come l’hanno avuta i suoi connazionali Villar, Carles Perez e Mayoral. La Roma del primo tempo è stata rimandata, del resto è complicato trovare i giusti equilibri quando in campo c’è una formazione comunque inedita. Meglio è andata quando Fonseca ha inserito i big, da Dzeko a Mkhitaryan. Elementi che hanno cambiato pelle alla partita e che sono stati determinanti per la rimonta giallorossa. In un gruppo dove comunque non ci sono titolari e riserve il tecnico ha garantito minutaggio a tutti. Ma contro il Milan difficilmente ripeterà l’esperimento.

