By

Roma, ancora una volta si registra l’impegno della società giallorossa per il sociale. In questa occasione il club capitolino ha voluto esprimere il proprio sostegno all’attaccante del Manchester United Marcus Rashford, che sta portando avanti un’opera caritatevole nei confronti dei bambini bisognosi della città inglese.

Il centravanti dei Red Devils, in compagnia della madre, ha aiutato i volontari dell’organizzazione FareShare a spostare le scatole che contengono alimenti. Tutto questo perché il Governo Inglese ha deciso di non prolungare il programma sui pasti scolastici (gratuiti) in vacanza,

Dato che FareShare e altre associazioni di beneficenza si stanno avvicinando a uno degli inverni più rigidi del mondo, con una domanda più alta che mai, è importante che io dia il mio sostegno ovunque sia necessario – ha dichiarato Rashford-. I banchi alimentari sono composti da volontari che proteggono le persone più vulnerabili – coloro che, in molti casi, sono finiti in cattive circostanze dovute a malattia, perdita personali e disoccupazione. Molti di questi volontari si sono ritrovati disoccupati per colpa della pandemia, ma nonostante tutto si sforzano ancora di aiutare gli altri, i meno fortunati”.

Roma, la vicinanza dei giallorossi a Rashford

Sicuramente un bel gesto da parte dell’attaccante britannico, che può essere sia d’aiuto che di esempio per gli altri. La Roma non è rimasta indifferente all’impegno di Rashford e attraverso il proprio profilo Twitter inglese ha voluto esprimere la propria vicinanza al calciatore con un messaggio semplice in cui c’è scritto: “Continua così”.

Parole che senz’altro serviranno ancora di più a incoraggiare il numero 10 dei “Red Devils”, che dimostra di essere forte anche fuori dal campo.