Prosegue il casting per il ruolo di direttore sportivo della Roma e tra i profili monitorati spunta un nome nuovo dalla Premier

Berta, Boldt, Campos, Emenalo, Orta, Paratici sono solo alcuni dei nomi accostati alla Roma per il ruolo di direttore sportivo. Rimasto vacante dopo il licenziamento di Petrachi, lo scranno di Ds è ancora in attesa di un nuovo proprietario e, secondo quanto appreso da ‘Asromalive.it‘, bisogna aggiungere un altro nome alla lista dei candidati. Stando alle informazioni in nostro possesso, infatti, durante uno dei recenti viaggi dei Friedkin in Inghilterra ci sono stati dei contatti anche con Marcel Brands.

Calciomercato, Ds Roma: contatti con Brands

Ingaggiato dall’Everton nel maggio del 2018, il dirigente olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e sin qui il club di Liverpool non ha ancora iniziato le trattative per il rinnovo. L’ex Psv non esclude di misurarsi con una nuova esperienza, ma ingaggiarlo subito potrebbe rivelarsi assai complicato vista la stima di Ancelotti nei suoi confronti. Tra i suoi primi acquisti a Liverpool, si ricordano Andre Gomes, Digne e Richarlison, mentre nell’ultima sessione di mercato ha ingaggiato Allan, Doucouré, James Rodriguez e Godfrey, tra gli altri. Negli ultimi giorni di trattative ha parlato con la Roma di Bernard e ingaggiato in prestito Robin Olsen. Durante i suoi otto anni al Psv ha avuto il merito di valorizzare giocatori del calibro di Lozano, Mertens, Strootman e Wijnaldum.

