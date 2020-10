Calciomercato Roma, la società giallorossa sarebbe stata molto vicina a un attaccante esterno durante le ultime ore di trattative

Nell’ultima sessione di calciomercato la Roma è riuscita a piazzare alcuni giocatori considerati “di troppo”, soprattutto nel reparto avanzato. Sono partiti infatti Schick, Perotti, Cengiz Under e Kluivert. Se queste operazioni da una parte hanno aiutato almeno un po’ a rifiatare le casse giallorosse, nello stesso tempo hanno anche lasciato povere di alternative le corsie esterne.

In particolare la cessione dell’attaccante olandese al Lipsia, è arrivata comunque a sorpresa, anche a causa dell’infortunio di Nicolò Zaniolo. Lo stesso Fonseca nella settimana scorsa si è lamentato, nella ormai celebre intervista a Record, del mancato acquisto di un giocatore al posto di Kluivert.

In realtà si sa che il club capitolino ha provato a concludere degli affari, a partire da quello per il ritorno di Stephan El Shaarawy. Nelle ultime ore di trattative poi, si è anche parlato di un tentativo in extremis per il brasiliano Bernard dell’Everton, calciatore che il tecnico portoghese ha già avuto alle proprie dipendenze durante il periodo in cui allenava lo Shakhtar.

In più è arrivato oggi dall’Olanda un altro retroscena su un giocatore che pare sia stato vicinissimo ad approdare a Trigoria.

Calciomercato Roma, Berghuis vicinissimo ai giallorossi

Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Fabrizio Romano, intervenuto in un podcast del Fc Afkicken, nell’ultima giorno di mercato la Roma sarebbe stata molto vicina ad acquistare l’attaccante esterno del Feyenoord Steven Berghuis. La trattativa sarebbe saltata perché all’ultimo momento i giallorossi avrebbero deciso di trattenere un altro giocatore, non specificato, in rosa.

Il 28enne olandese sarebbe sbarcato nella Capitale per una cifra pari a 8 milioni di euro e non è detto che le due società non possano riaprire i colloqui in futuro, visto che Berghuis è un profilo che piace tanto dalle parti di Trigoria.