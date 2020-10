Calciomercato Roma, il trasferimento di Arek Milik nella Capitale è stato uno dei tormentoni dell’estate giallorossa. Dopo settimane di trattative con la dirigenza del Napoli, l’affare è saltato quando ormai sembrava tutto fatto.

Su quali siano stati i reali motivi del mancato arrivo del polacco a Trigoria, ancora non c’è chiarezza assoluta.

Lo stesso centravanti, in una intervista rilasciata in patria, è stato abbastanza enigmatico nel rivelare i particolari della vicenda dichiarando :“Non voglio fornire dettagli o nomi di squadre. Lo spiegherò diversamente. Affinché il trasferimento avvenga, è necessario raggiungere un accordo tra il giocatore ed entrambe le squadre. C’è stato il via libera da parte mia. I club non hanno trovato l’accordo. E sono rimasto a Napoli”. E la Roma? “Ho svolto le visite mediche lì, è vero, ma andava tutto bene. Il club ha anche rilasciato un annuncio su questo argomento. Tuttavia, non vorrei commentare a quale squadra ero più vicino, ma era in Italia”.

Sta di fatto che adesso Milik a Napoli vive una situazione da separato in casa, in attesa della prossima finestra di calciomercato. La Roma, comunque, sembra non aver abbandonato la pista che porta al calciatore. Sono infatti già circolate voci che vorrebbero la società giallorossa pronta a tentare un nuovo assalto in un futuro prossimo o, più realisticamente, a giugno.

Il club capitolino dovrà però stare attento alla concorrenza di altre squadre che hanno messo gli occhi sull’attaccante.

Calciomercato Roma, il Siviglia vuole Milik

Le insidie per Milik potrebbero arrivare da una vecchia conoscenza della Roma. Sembra infatti che il Siviglia dell’ex direttore sportivo giallorosso Monchi, sia sulle tracce del centravanti polacco. A rivelarlo è il sito spagnolo lacolinadenervion.com, che ha pubblicato una lista di calciatori che il club andaluso potrebbe provare ad acquistare per rinforzarsi.

In particolare, per quanto riguarda il reparto avanzato, sono inseriti i nomi di Giroud, Thauvin e dello stesso Milik.