Roma, la decisione di Fonseca apprezzata dalla società

La Roma guarda alla prossima partita contro il Milan e in difesa non è da escludere una nuova opportunità per chi finora era rimasto ai margini della rosa.

Nell’ultimo match di Europa League infatti Paulo Fonseca, contro le previsioni, ha deciso di far giocare fin dal primo minuto sia Fazio che Juan Jesus. Ovvero i due difensori che il club non è riuscito a cedere nell’ultima sessione di calciomercato e che sembravano essere fuori dai piani tecnici della società. Una chance per entrambi, che hanno avuto così l’opportunità di dimostrare che la loro esperienza in giallorosso potrebbe essere ancora importante. Certo la loro prestazione non è stata perfetta, si è fatta sentire la lunga inattività, specie quella del brasiliano. Ma a questo punto è lecito attendersi nuove convocazioni e nuove opportunità per entrambi, visti i tanti impegni ravvicinati del club.

Roma, Fazio e Juan Jesus sono tornati in campo

Paulo Fonseca potrebbe inserirli nella lista dei convocati per il match contro il Milan. In attesa di capire se Smalling riuscirà o meno a recuperare in extremis, sarà comunque importante avere dei ricambi in panchina per quanto concerne la difesa. Il portoghese ha intenzione di rivalutare questi elementi della rosa e la sua idea è stata apprezzata – come riporta La Gazzetta dello Sport – dalla famiglia Friedkin, anche se non sono da escludere movimenti in entrata e in partenza nella prossima sessione di gennaio.

