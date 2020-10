La Roma sorride a due giorni dalla delicata sfida che l’attende a San Siro contro il lanciatissimo Milan di Pioli, primo e a punteggio pieno.

I rossoneri stanno vivendo davvero un momento magico, trascinati da un Ibrahimovic sempre più leader di un gruppo pronto a stupire. Anche il Milan ha giocato come la Roma in Europa League giovedì sera ottenendo un successo in trasferta, ci si aspetta dunque una partita bellissima. Qualche problema di formazione per la Roma, che comunque nelle ultime ore può essere felice per un rientro lampo che fino a qualche ora fa era davvero inaspettato.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, secco no alla proposta della Juventus

Roma, Mancini a San Siro ci sarà

E’ praticamente certo che Mancini possa ancora far parte della sfida tra i giallorossi e il Milan di lunedì sera. Il difensore centrale ha infatti comunicato su Instagram di aver effettuato un doppio tampone negativo, scrivendo anche “Destinazione San Siro…”. Questo vuol dire che farà parte dell’elenco dei convocati di Paulo Fonseca e sembra anche essere sicuro di una maglia da titolare. Ancora non si sa se il tecnico portoghese schiererà una linea a tre o a quattro, ma di sicuro il rientro di Mancini è una buona notizia per una Roma che invece dovrà fare a meno di Smalling. Il ritorno dell’inglese dovrebbe avvenire in Europa League giovedì prossimo visto che ancora non ha smaltito il problema al ginocchio.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, un candidato si tira fuori per il ruolo di ds