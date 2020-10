Calciomercato Roma, le ultime voci vedrebbero Emenalo in cima alla lista dei Friedkin come prossimo ds

Continuano a susseguirsi i rumors relativi al prossimo direttore sportivo della Roma, Un argomento che sta tenendo banco sin da prima dell’arrivo dei Friedkin della Capitale. Nelle scorse settimane è sfumata la possibilità di vedere nel ruolo lasciato vacante da Gianluca Petrachi, Ralf Rangnick e Fabio Paratici.

Il primo ha negato l’esistenza di contatti con i giallorossi, facendo capire chiaramente di preferire un futuro in Inghilterra, mentre il secondo ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. Nonostante ciò sono molte le alternative che restano in piedi per il club capitolino. Nomi come Berta, Orta, Campos, Boldt e, da poco aggiuntosi a questa lista, Marcel Brands, attuale direttore sportivo dell’Everton con un contratto in scadenza nel 2021.

In questo momento in pole position sembrerebbe però esserci un altro candidato.

Calciomercato Roma, Emenalo favorito come direttore sportivo.

Secondo il Corriere dello sport infatti, i vantaggio rispetto a tutti ci sarebbe Emenalo, ex di Chelsea e Monaco. Lo stesso nigeriano sembra aver detto ai suoi amici, che l’ultimo contatto con la società giallorossa è stato molto proficuo dal punto di vista professionale. Ci potrebbero essere quindi novità a breve.

Questa mossa confermerebbe l’intenzione del club capitolino di prendere un capo scout e mettergli al suo fianco un supervisore tecnico. In questa direzione recentemente era stato gia contattato l’ex Milan Boban, che però non ha accettato l’incarico.

Nella sua carriera Emenalo ha infatti scoperto diversi talenti, come per esempio Salah e De Bruyne ai tempi in cui lavorava a Londra per i “Blues”.

