Calciomercato Roma, indiscrezione su un clamoroso ritorno

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra spunta la voce di un possibile ritorno in giallorosso di Emerson Palmieri

Nonostante il mercato invernale sia ancora lontano, iniziano a circolare già alcune voci sui possibili affari che le squadre potrebbero cercare di portare a termine per rinforzarsi a gennaio . La Roma, con la speranza di sciogliere al più presto il nodo relativo al direttore sportivo, si sta guardando intorno per colmare le lacune nella rosa a disposizione di mister Fonseca.

Bisognerà sicuramente intervenire sulle corsie laterali, sia in difesa che in attacco. Per quanto riguarda il reparto avanzato, ci sono già alcuni nomi in fermento come quelli di Stephan El Sharaawy e dell’esterno del Feyenoord Steven Berghuis.

La situazione più preoccupante però, è proprio quella che riguarda i terzini. A destra infatti, Karsdorp, Bruno Peres e Santon, non sembrano poter garantire affidabilità, mentre a sinistra l’unica certezza è rappresentata da Leonardo Spinazzola, con la sola alternativa del giovane Riccardo Calafiori alle sue spalle.

Proprio per la corsia mancina però, arrivano nuovi rumors dall’Inghilterra che parlano dell’ipotesi di un clamoroso ritorno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, nome in pole per il ruolo di direttore sportivo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, candidato a sorpresa per la panchina

Calciomercato Roma, può tornare Emerson Palmieri

Secondo il quotidiano britannico The Sun infatti, potrebbe esserci la possibilità di un ritorno in giallorosso del terzino sinistro Emerson Palmieri. Il calciatore è esploso proprio nella Capitale alle dipendenze di Luciano Spalletti, prima di attraversare la Manica per sbarcare al Chelsea. Frank Lampard, attuale tecnico dei “Blues”, non sarebbe per nulla contento del rendimento dell’esterno italo-brasiliano e avrebbe provato a cedere il giocatore già durante l’estate scorsa.

Per Emerson quindi si potrebbero aprire le porte a un rientro in Italia, con Juventus, Inter, Napoli e Roma, interessate al suo acquisto. In particolare i nerazzurri sembrerebbero in vantaggio rispetto alle altre pretendenti.