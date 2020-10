By

Calciomercato Roma, la società giallorossa potrebbe pensare a Thomas Tuchel in vista della prossima stagione

Sin dall’arrivo dei Friedkin al timone della Roma, sono iniziate a circolare voci che volevano il futuro di Paolo Fonseca in bilico. In queste settimane il tecnico portoghese ha dovuto sopportare la pressione derivante da eventuali candidati a prendere il suo posto in panchina.

Si è parlato innanzitutto di Massimiliano Allegri. E’ bastata una mezza parola pronunciata da lui stesso durante un fuori onda del programma Ballando con le Stelle, per scatenare la notizia di un suo imminente sbarco a Trigoria. A un certo punto sembrava praticamente sicuro che l’allenatore toscano sarebbe arrivato in giallorosso dopo la partita contro la Juventus.

Recentemente invece, è stata la volta di Maurizio Sarri, che in realtà sembrerebbe molto più vicino alla Fiorentina, con il patron Commisso per nulla contento dell’inizio di campionato di Beppe Iachini.

Adesso sembra essere scoccata l’ora di un altro mister, che potrebbe essere un’idea in vista del futuro.

Calciomercato Roma, Tuchel per sostituire Fonseca

Secondo calciomercatoweb.it infatti, ci sarebbe di nuovo aria di divorzio tra Thomas Tuchel e il Paris Saint Germain. Il tecnico tedesco nella scorsa stagione, è scampato all’esonero grazie alla finale di Champions League raggiunta e poi persa contro il Bayern Monaco.

Adesso, però, le cose sarebbero cambiate ancora una volta e non si potrebbe escludere un suo addio alla società francese. In tal caso, l’ex allenatore del Borussia Dortmund avrebbe comunque la possibilità di riaccasarsi in tempi piuttosto veloci, viste le attenzioni che molti club europei hanno nei suoi confronti.

E, facendo 2+2, su di lui potrebbe mettere gli occhi anche la Roma, che potrebbe optare su un mister capace di lavorare con i giovani e di valorizzarli. Un’idea che potrebbe prendere piede in vista della prossima stagione.