Tutto pronto ormai per Milan-Roma, match della quinta giornata di serie A che vedrà i giallorossi impegnati sul campo di San Siro lunedì sera.

Una partita davvero complicata quella che attende la formazione di Paulo Fonseca, che in questa fase della stagione è impegnata in un tour de force tra campionato e Europa League. Il Milan vive un momento davvero magico, è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi. Merito di azzeccati colpi di mercato, della conferma di Pioli e dell’approdo di Zlatan Ibrahimovic. Un campione per il quale il tempo sembra essersi davvero fermato. L’allenatore della Roma ha recuperato Mancini, visto che il doppio tampone al quale il difensore si è sottoposto ha dato esito negativo. Sarà dunque a disposizione per questa partita.

Formazione praticamente fatta per Fonseca

La disponibilità del centrale sembra spazzare via dunque tutti i dubbi di formazione dell’ultimo periodo. Come riporta anche Il Corriere dello Sport Fonseca tornerà a schierare la sua squadra con una difesa a tre. Davanti a Mirante, confermato titolare, giocheranno appunto Mancini, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo Santon occuperà la fascia destra, con Spinazzola sull’altro versante. Pellegrini-Veretout cerniera centrale, quindi l’esperienza di Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Toccherà al trio d’attacco trovare le chiavi per espugnare San Siro.

Milan-Roma probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

