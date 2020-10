Roma, decisione in arrivo sugli spettatori allo stadio

La Roma oggi si allenerà in vista del Milan, per il match in programma lunedì sera. Ma in Italia la partita più importante si sta già giocando.

Da giorni infatti si sta assistendo ad un incremento costante dei contagi da Covid-19, che ieri hanno sfiorato i 20mila casi. Una situazione che preoccupa non poco, considerando anche le difficoltà che potrebbero incontrare le strutture ospedaliere. Per questo motivo il governo sta per emanare un nuovo Dpcm, un decreto che potrebbe imporre delle misure restrittive anche per lo sport.

Roma, niente spettatori all’Olimpico?

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti nel nuovo Dpcm in arrivo dovrebbe esserci anche lo stop per quanto riguarda la presenza di spettatori sugli spalti per gli eventi sportivi. Il condizionale è d’obbligo non essendo ancora stato firmato il decreto. Dunque si dovrebbe tornare nuovamente a giocare a porte chiuse, niente più mille spettatori per le partite di serie A e dunque zero spettatori anche all’Olimpico per le partite della Roma. Secondo le indiscrezioni sul Dpcm, non ci sarebbero restrizioni comunque sull’attività delle squadre professionistiche e anche la serie D potrebbe andare avanti. Si fermerebbe invece il calcio dall’eccellenza in giù.