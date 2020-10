Calciomercato Roma, a gennaio il club giallorosso proverà senz’altro a rinforzare le corsie laterali difensive.

Con la speranza che ci sia anche un direttore sportivo a condurre le trattative, si cercherà magari un giocatore capace di giocare sia destra che a sinistra per offrire più garanzie al tecnico Paulo Fonseca. In questa direzione, già durante la settimana scorsa, è rispuntato in maniera prorompente il nome di Elseid Hysaj, terzino attualmente in forza al Napoli.

L’albanese ha un contratto in scadenza con i partenopei e il rinnovo dell’accordo appare decisamente in bilico, con il difensore che potrebbe quindi valutare offerte nei suoi confronti. Conferme in tal senso sono arrivate anche da Mario Giuffredi, agente del calciatore, che ha spiegato la situazione ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Calciomercato Roma, l’agente di Hysaj apre al trasferimento

“Il Napoli ha tre terzini e buttare la monetina e far giocare chi ti pare ed è difficile trovare di meglio. Hysaj, da quando è arrivato Gattuso, sta facendo benissimo – ha dichiarato Giuffredi. Solo con Ancelotti ha avuto una flessione. Il prolungamento di Hysaj non è legato a quello di Gattuso, sono due anni che corro dietro al Napoli per il rinnovo, ma ora sono stanco. È giusto che valuti le proposte che gli stanno arrivando. Se il Napoli farà la proposta giusta allora resterà, altrimenti tra tre mesi firma con chi gli pare. Non deve restare solo se lo fa Gattuso, perchè il Napoli deve credere in lui. Io e il calciatore vogliamo aspettare un attimo perchè, tranne con Ancelotti, ha sempre avuto il piacere di restare”. Una situazione in cui potrebbe quindi inserirsi con decisione la Roma, che già in passato aveva seguito con interesse il calciatore albanese.