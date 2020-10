Milan-Roma, assenza dell’ultima ora tra i giallorossi

Milan-Roma, c’è un’assenza dell’ultima ora tra i giallorossi: Carles Perez non è partito per Milano a causa di una tonsillite.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca non avrà a disposizione per la trasferta di Milano l’attaccante Carles Perez. Molto probabilmente lo spagnolo sarebbe partito dalla panchina, utile come cambio nella ripresa. A causa di una tonsillite resterà però a Roma e non è partito con i compagni diretti a Milano con un volo partito alle 10:30.

Per il resto l’allenatore Fonseca ha convocato per la prima volta il terzo portiere Simone Farelli, ingaggiato un paio di settimane fa, come alternativa a Mirante e Pau Lopez. Nell’elenco figura anche il giovane talento Ruben Providence, che ha incantato tutti nel derby Primavera vinto 4-0 contro la Lazio.

Convocato ovviamente anche Gianluca Mancini, mentre resta a casa Chris Smalling. Per il difensore inglese è probabile il rientro nella sfida contro la Fiorentina.

Milan-Roma, l’elenco dei convocati giallorossi

Ecco tutti i nomi scelti da Fonseca. Inizialmente nella lista dei convocati c’era anche Carles Perez, che però è rimasto a Roma a causa di una tonsillite.

Portieri

Farelli

Pau Lopez

Mirante

Difensori

Karsdorp

Ibanez

Juan Jesus

Santon

Fazio

Mancini

Kumbulla

Bruno Peres

Spinazzola

Centrocampisti

Cristante

Pellegrini

Villar

Veretout

Mkhitaryan

Attaccanti

Dzeko

Pedro

Mayoral

Providence