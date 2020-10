Milan-Roma, ci sono due positivi al coronavirus tra i rossoneri

Milan-Roma, vigilia agitata: Carles Perez non è partito per una tonsillite, tra i rossoneri invece ci sono due positivi al coronavirus.

Il Milan in vista della partita di questa sera contro la Roma, posticipo della quinta giornata, deve fare nuovamente i conti con il coronavirus. Giù fuori perché in isolamento il difensore Gabbia, secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista Fabio Ravezzani ci sarebbero altri due rossoneri risultati positivi nell’ultimo giro di tamponi effettuato.

A breve dovrebbe uscire un comunicato ufficiale da parte del club rossonero, probabilmente con i nomi dei positivi.

Milan-Roma, due positivi al coronavirus tra i rossoneri

Nelle scorse settimane il Milan aveva dovuto rinunciare sempre perché positivo al coronavirus a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante è riuscito a rientrare in tempo per la disputa del derby in cui è risultato decisivo per la vittoria contro l’Inter.

