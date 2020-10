Punto positivo per la Roma di Paulo Fonseca che è riuscita ad ottenere un prezioso pari a San Siro con una prova di carattere.

La sfida contro il lanciato Milan di Pioli si è conclusa con un pirotecnico 3-3. I giallorossi hanno avuto il merito di credere nelle loro qualità, riuscendo ad acciuffare per tre volte il pareggio. Una prova di carattere importante che fa ben sperare per il futuro. La Roma rimane così imbattuta sul campo, visto che è finita ko solo a tavolino contro il Verona.

LEGGI ANCHE –> Voti Milan-Roma 3-3: Karsdorp imbarazzante, bene Pellegrini

Milan-Roma, le parole di Fonseca

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è soddisfatto a metà. “C’è di buono che abbiamo segnato tre gol, meno buono che ne abbiamo presi tre. E’ stata una partita molto equilibrata. Abbiamo iniziato male, prendendo gol subito. Poi abbiamo reagito bene, con coraggio e qualità, abbiamo sbagliato qualcosa nelle ultime giocate” ha detto il portoghese. Che non ha voluto commentare i rigori assegnati nella serata, che hanno generato tante polemiche: “Non devo commentare i rigori, se ha sbagliato lo ha fatto per tutte e due le squadre. Volevo vincere, il risultato non è quello che volevo prima del match, ma dopo essere stati sotto per tre volte nel risultato è sicuramente positivo” ha detto ancor Fonseca. Che ha cambiato le posizioni in difesa, con Ibanez esterno e Mancini centrale. “L’ho fatto perché Ibra è un attaccante centrale, Leao è veloce e gioca in profondità e Ibanez più veloce nell’uno contro uno” ha concluso Fonseca.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il retroscena: trattativa saltata in extremis