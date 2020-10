Milan-Roma, Kumbulla: “Ho rimediato ad un mio errore”

La Roma ha ottenuto un prezioso pareggio a San Siro contro il Milan. Un 3-3 davvero pirotecnico e spettacolare.

La formazione di Paulo Fonseca è riuscita a mettere il freno ai rossoneri di Pioli, che prima di questo match erano primi in classifica e a punteggio pieno. Positiva la prestazione soprattutto dal punto di vista del carattere, con i giallorossi che per tre volte sono riusciti ad acciuffare il pareggio. La Roma dunque rimane imbattuta, tolto il ko a tavolino arrivato alla prima giornata contro il Verona.



Milan-Roma, le parole di Kumbulla

Tra i protagonisti del match ancora una volta il difensore Kumbulla, autore del gol del definitivo pareggio. Che ai microfoni di Sky Sport ha ammesso come “I palloni che arrivano dentro l’area sono interessanti, diventa più facile per noi segnare. Posso migliorare molto in tutto, ho commesso un errore evitabile ma poi per fortuna ho segnato rimediando in qualche modo” afferma l’albanese. Che ricorderà a lungo questo 2020 per motivi positivi. “In questi ultimi 12 mesi la mia vita ha avuto una accelerazione evidente, merito del Verona e di Juric che mi ha dato fiducia. Sono migliorato tantissimo e spero di aiutare nel miglior modo possibile la Roma” ha concluso Kumbulla.

