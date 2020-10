Milan-Roma, le probabili formazioni: dubbio per Fonseca

Tutto pronto per Milan-Roma, posticipo della quinta giornata di serie A che si giocherà lunedì sera 26 ottobre. Le probabili formazioni del match.

Quella di San Siro sarà una partita sicuramente molto difficile per i giallorossi. Ma possiamo senz’altro dire che sarà un esame di maturità per entrambe. I rossoneri hanno fin qui dimostrato di avere una marcia in più e di meritare pienamente il primato in classifica. Ibrahimovic continua a fare la differenza a scapito dell’età e trascina un gruppo giovane ma ambizioso. Dall’altro lato ci sono i giallorossi di Fonseca, che hanno perso solo una partita ma a tavolino contro il Verona. Sul campo, di fatto, la Roma è imbattuta ed è pronta a giocarsi le sue chance.

LEGGI ANCHE –>Roma, Friedkin ha due nodi da sciogliere al più presto

Milan-Roma probabili formazioni

Nel Milan Pioli darà ancora spazio a Saelemaekers e Brahim sulla trequarti, non mancherà ovviamente Ibrahimovic in avanti e Kessiè in mediana. Formazione quasi fatta anche per i giallorossi. Con il rientro di Mancini sarà difesa a tre. L’unico vero dubbio riguarda la fascia destra dove Santon è favorito su Karsdorp e Bruno Peres. In avanti Dzeko sarà supportato da Pedro e Mkhitaryan. La loro esperienza potrebbe essere decisiva.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il retroscena: trattativa saltata in extremis