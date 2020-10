Si è da poco concluso il posticipo della quinta giornata di Serie A, ecco i voti di Milan-Roma

Nonostante un avvio in sofferenza con il gol di Ibrahimovic arrivato dopo pochissimi minuti, la Roma ha saputo reagire nel corso del primo tempo, rispondendo colpo su colpo al Milan. Segnali importanti per Paulo Fonseca, oltre che dai soliti Pedro e Dzeko, sono arrivati soprattutto da Lorenzo Pellegrini, sempre nel vivo del gioco, in fase difensiva e in fase offensiva. Male Kumbulla che si è perso lo svedese in occasione del momentaneo 1-0, ma ha realizzato la rete del 3-3, mentre Karsdorp si è fatto superare come un bambino da Leao sui due gol rossoneri. Un primo tempo buono, rovinato da un inizio di ripresa da horror. Come la prestazione di Giacomelli, che ha concesso un rigore imbarazzante ai rossoneri.

Tabellino e voti Milan-Roma: Karsdorp imbarazzante

MILAN: Tatarusanu 4.5; Calabria 7, Kjaer 7, Romagnoli 5, Theo Hernandez 6; Kessie 6.5, Bennacer 6.5; Saelemaekers 6.5 (72′ Krunic), Calhanoglu 5.5, Leao 7.5 (72′ Castillejo); Ibrahimovic 7. A disp.: A. Donnarumma, Jungdal, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Diaz, Tonali, Colombo, Maldini. All.: S. Pioli.

ROMA: Mirante 7; Mancini 5.5, Ibanez 5.5, Kumbulla 6; Karsdorp 4.5 (66′ Bruno Peres 5.5), Veretout 6 (86′ Villar sv), Pellegrini 6.5 (76′ Cristante sv), Spinazzola 4.5; Pedro 5.5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6.5. A disp.: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Fazio, Santon,, Cristante, Villar, Mayoral, Providence. All.: P. Fonseca.

Arbitro: Giacomelli 3.

Marcatori: 2′ e 79′ rig Ibrahimovic, 14′ Dzeko, 47′ Saelemaekers, 71′ rig Veretout, 84′ Kumbulla

Ammoniti: Leao, Ibrahimovic, Pedro, Theo Hernandez, Cristante