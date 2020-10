Calciomercato Roma, contatti tra Emenalo e la Roma, con il dirigente che gradirebbe molto l’ipotesi di un approdo nella Capitale

Continua la ricerca della Roma per il nuovo direttore sportivo. In queste settimane la società giallorossa ha visto sfumare definitivamente le piste che portavano a Fabio Paratici e Ralf Rangnick. Il primo ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus, mentre il secondo ha negato l’esistenza di contatti con il club capitolino, dichiarando espressamente di essere interessato a una eventuale avventura in Inghilterra.

Discorso diverso invece per Jonas Boldt. L’attuale ds dell’Amburgo, sta aspettando la proposta di rinnovo da parte dei tedeschi e sembrerebbe comunque orientato a proseguire la sua avventura in Germania. A Trigoria nel frattempo, un candidato su tutti appare essere in pole position. Si tratta di Michael Emenalo, il cui nome in questi giorni sembra essere balzato in cima alla lista delle preferenze dei Friedkin.

Il nigeriano ha fama di grande scopritore di talenti, ed ha anche un passato importante trascorso al Chelsea e al Monaco, In particolare è stato proprio lui a portare ai “Blues” giocatori del calibro di Salah e De Bruyne. Con la Roma ci sarebbero già stati contatti molto proficui e lo stesso 55enne avrebbe rivelato ai suoi amici che presto potrebbero esserci novità rilevanti.

Calciomercato Roma, Emenalo sempre di più in pole

Un ulteriore conferma a ciò è arrivata attraverso il profilo Twitter del giornalista Paolo Rocchetti, il quale ha confermato che la situazione potrebbe essere in rapida evoluzione.

Conferme sui contatti tra la dirigenza giallorossa ed #Emenalo. All’ex ds di #Chelsea e #Monaco piacerebbe l’ipotesi italiana #ASRoma — Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) October 27, 2020

