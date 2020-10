CALCIOMERCATO ROMA BONUCCI ADDIO JUVENTUS – Tre vittorie e tre pareggi, è questo il ruolino di marcia della nuova Juventus targata Andrea Pirlo in questo inizio di stagione tra campionato ed europa. Mercoledì per i bianconeri test di grande difficoltà in casa contro il Barcellona, nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Calciomercato Juventus, Bonucci in uscita

Chi però non sta rendendo al meglio in questo inizio di stagione è Leonardo Bonucci, per il quale la Vecchia Signora sta addirittura pensando ad una cessione all’estero già nella prossima sessione di calciomercato, quella di gennaio 2021. Uscito malconcio dalla sfida di domenica sera il centrale classe ’87

Calciomercato Roma, Juventus su Mancini

Come possibile sostituto, secondo quanto riportato da ‘calciomercatoweb.it’, i bianconeri starebbero pensando a Gianluca Mancini. L’offerta alla Roma sarebbe quella di 25 milioni di euro più altri 10 derivanti alla cessione di Bonucci, ma al momento il club capitolino non è intenzionato ad accetttare la proposta.

