CALCIOMERCATO ROMA OCCASIONE MUSTAFI ARSENAL – Arrivato nell’ultimisso minuto del calciomercato, prima del gong finale, Chris Smalling ha completato il reparto difensivo della compagine di Fonseca, anche se per via dell’infortunio non ha ancora fatto il suo esordio stagionale.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, la Juventus piomba sul difensore giallorosso

LEGGI ANCHE –> Roma con la testa all’Europa League: sarà ancora turnover

Calciomercato Roma, occasione Mustafi

Secondo quanto riportato dal sito ‘football.london’, il difensore classe ’92 al momento non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con l’Arsenal, in scadenza al termine della stagione. L’ex difensore di Sampdoria e Valencia, dunque, potrebbe liberarsi a zero accordandosi con quella che sarà la nuova squadra già dal prossimo febbraio.

LEGGI ANCHE –> Roma, in Europa League può finalmente arrivare il debutto

Calciomercato Roma, Mustafi al posto di Jesus?

I Gunners già gli avevano proposto il rinnovo la scorsa estate, ma la risposta è stata negativa. In passato il tedesco è stato cercato dalla Roma e non è escluso che possa tornare un forte obiettivo vista la scadenza di contratto di Juan Jesus al prossimo 30 giugno. In questa stagione Mustafi ha fatto il suo esordio stagionale la scorsa domenica nella sconfitta contro il Leicester, saltando le prime partite per un infortunio al ginocchio.