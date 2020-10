La Roma ormai guarda già avanti, visto che giovedì prossimo dovrà affrontare il Cska Sofia per il secondo turno della fase a gironi di Europa League.

Non esistono partite semplici, nè in Italia nè in Europa. Questo la Roma lo sa benissimo e per questo motivo dovrà giocare contro i bulgari con grande concentrazione. L’allenatore portoghese Paulo Fonseca per questa sfida farà però ampiamente ricorso al turnover, considerati i tanti impegni del periodo. Pau Lopez, Villar, Cristante, Borja Mayoral e Perez potrebbero avere una opportunità di giocare dal primo minuto. Ma il tecnico spera anche di poter far debuttare in questa stagione uno degli uomini più attesi.

Roma, Smalling in dubbio

Come riporta Il Corriere dello Sport, tra i giocatori che potrebbero scendere in campo giovedì prossimo c’è anche Chris Smalling. Il condizionale è d’obbligo però perchè il difensore inglese è alle prese con un infortunio al ginocchio rimediato prima della sfida con il Benevento. Da quando è tornato in Italia il centrale non ha ancora giocato e Fonseca spera di poterlo riavere a disposizione al più presto. Certo è che anche nel caso Smalling possa giocare, bisognerebbe capire se il portoghese lo manderà in campo dall’inizio o lo farà subentrare a match in corso per mettere minuti nelle gambe. L’ultima partita dell’inglese è infatti quella giornata contro la Juventus ad inizio agosto, quasi tre mesi fa.

