Roma, dall’allenamento una ottima notizia per Fonseca

La Roma è tornata subito in campo dopo il pareggio di San Siro per preparare la prossima sfida di Europa League, giovedì contro il Cska Sofia.

Un’altra sfida in calendario da non sottovalutare, valida per la seconda giornata della fase a gironi. Con un altro successo i giallorossi si avvicinerebbero senz’altro al passaggio del turno, obiettivo minimo. Per questo match è molto probabile che Fonseca faccia un ampio turnover. E nel frattempo è arrivata una ottima notizia per il tecnico portoghese.

Roma, recuperato Smalling dopo l’infortunio

Chris #Smalling è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista del match di Europa League. Il difensore ha completato il recupero dopo la distorsione al ginocchio#ASRoma @tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/XkcwsOCNfK — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 27, 2020

Come ha riportato il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora, il difensore inglese Chris Smalling oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo giallorosso. Dunque è definitivamente superato il problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dai giochi finora. Se, come tutti si augurano, non ci saranno intoppi nei prossimi giorni allora il centrale sarà senz’altro inserito nell’elenco dei convocati per la sfida contro il Cska Sofia. Rimane da capire se Fonseca lo schiererà fin dall’inizio o lo farà subentrare a match in corso. Di sicuro sembra esserci solo che Smalling non ha ancora i novanta minuti nelle gambe visto che la sua ultima partita ufficiale è stata contro la Juventus il primo d’agosto.