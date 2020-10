Calciomercato Roma, Steven Berghuis ammette i dialoghi con la società giallorossa e non chiude le porte per il futuro

Nella settimana scorsa è venuto alla luce un succulento retroscena riguardante l’ultima sessione di calciomercato della Roma. Si è parlato infatti di una trattativa sfumata in extremis tra la società giallorossa e il Feyenoord per l’esterno d’attacco Steven Berghuis.

Sembrerebbe che il calciatore olandese sarebbe dovuto arrivare Trigoria per una cifra pari a 8 milioni di euro, ma il club capitolino avrebbe rinunciato all’ultimo momento all’acquisto preferendo rimandare al futuro ogni eventuale discorso.

Una circostanza che è stata ammessa anche dal giocatore, attualmente positivo al coronavirus, in una intervista rilasciata al giornalista Marcel Maijer.

LEGGI ANCHE >>> Roma, responso amaro per Gianluca Mancini

LEGGI ANCHE >>> Roma-CSKA Sofia, Karsdorp: Felice di essere qui. Spero sia il mio anno

Calciomercato Roma, Berghuis ammette i contatti con i giallorossi

Ecco le parole di Berghuis in merito alla trattativa con i giallorossi:

“Sì, ne so qualcosa. Alla fine non se n’è fatto niente e sono ancora qui. Non si trattava di un interesse concreto, ma se n’è parlato. La cosa andava avanti da diverso tempo, anche nelle precedenti sessioni di calciomercato c’erano stati dialoghi tra i club ed i miei agenti“.

Il calciatore olandese non chiude comunque le porte un ipotetico arrivo nella Capitale in futuro: “Non so se voglio dire qualcosa al riguardo ora. Non ho ancora dovuto pensarci in modo specifico. Quando ce ne sarà occasione lo farò senza dubbio, ma non è questo il mio obiettivo ora“.

La cosa certa è che la Roma proverà a intervenire sul mercato già a gennaio per cercare di rinforzare le fasce in attacco. Le cessioni di Kluivert, Perotti, Under e il contemporaneo infortunio di Zaniolo, hanno infatti lasciato Fonseca un po’ a corto di alternative. Lo stesso tecnico portoghese, prima della partita contro il Benevento, si è lamentato, in una intervista al quotidiano portoghese Record, del mancato acquisto di un calciatore in quel ruolo.