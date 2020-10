Calciomercato Roma, sirene di mercato più lontane per Dzeko

Lo scorso calciomercato della Roma ha visto Edin Dzeko come assoluto protagonista, con il bosniaco che è stato ad un passo dal lasciare la capitale.

Mai come nelle scorse settimane il centravanti sembrava essere vicino al trasferimento alla Juventus. Dove più che per l’ingaggio sarebbe andato per l’ambizione di poter lottare per un trofeo. Poi però non s’è fatto più nulla e Dzeko è rimasto a Roma dove è tornato a essere quel grande calciatore che tutti i tifosi apprezzano.

Calciomercato Roma, Dzeko sempre più leader

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, Edin Dzeko non ha mai abbandonato i panni del leader della squadra, sempre vicino ai compagni di squadra, sempre pronto a incitarli e supportarli nei momenti di difficoltà. Un vero e proprio capitano. Le ultime situazioni di mercato non gli hanno fatto perdere l’affetto per i colori giallorossi, tutt’altro. Dzeko ha compreso che non c’è posto migliore di Roma per continuare a esprimere il suo talento, posto dove ormai è di casa e dove non gli manca l’affetto dei tifosi. Le possibili sirene di mercato di gennaio a questo punto sembrano essere più lontane e nel frattempo il centravanti bosniaco cercherà di ritagliarsi sempre più spazio nella storia del club giallorosso continuando a scalare la classifica dei bomber. Ora è a quota 109 e solo Totti appare irrangiugibile.

