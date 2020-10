NOTIZIE AS ROMA INFORTUNIO SANTON – Dopo aver giocato da titolare tre partite delle prime cinque in campionato, Davide Santon in questo momento non sembrerebbe essere più la prima scelta di Paulo Fonseca.

Fonseca ha tanta scelta a destra

Nella prima partita di Europa League giovedì scorso era stato Karsdorp, subito al ritorno dopo l’infortunio, a soffiargli il posto, confermato anche sulla corsia di destra lunedì scorso contro il Milan per fermare l’offensiva di Theo Hernandez. Rimane un’ottima reputazione del tecnico giallorosso anche di Bruno Peres, subentrato all’olandese nell’ultima partita e schierato a sinistra contro lo Young Boys.

Infortunio Santon, le ultime

Intanto Davide Santon ha rimediato un infortunio al flessore della coscia sinsitra, un fastidio riportato dal calciatore che verrà valutato con un controllo più approfondito. Intanto domani sera nella prima sfida in casa della fase a gironi di Europa League, salvo clamorose sorprese, domani non ci sarà.