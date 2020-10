Roma, in attesa di capire che strada prenderà il ricorso relativo alla partita persa a tavolino in campionato contro il Verona, è arrivato il responso per un altro contenzioso in cui la società giallorossa era impegnata.

La UEFA ha infatti confermato la squalifica di tre giornate inflitta a Gianluca Mancini, dopo la partita contro il Siviglia del 6 agosto scorso. Il difensore era stato espulso sul finire di gara e nel referto dell’arbitro Kuipers il fallo incriminato era stato definito di “estrema violenza”.

La Roma aveva richiesto una riduzione della squalifica da tre a due giornate. Di conseguenza il calciatore salterà non solo la sfida di domani contro il CSKA Sofia, ma anche il successivo match contro il Cluj.

Respinto il ricorso della #ASRoma riguardo alla squalifica di #Mancini: la Uefa ha confermato i tre turni di stop dopo il rosso rimediato con il Siviglia#UEL @tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/jfqhSXJf8F — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 28, 2020

