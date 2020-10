Ozil alla Roma? La risposta del tedesco sui social

Mesut Ozil alla Roma? Certamente i tifosi sognerebbero un suo approdo alla corte di Paulo Fonseca, ma questo è eventualmente un altro discorso.

Nei giorni scorsi il trequartista tedesco di origini turche è tornato a far parlare di sè. Non sul campo, visto che è finito fuori dal progetto tecnico di Arteta all’Arsenal e non è stato inserito nelle liste dei Gunners. Bensì per i tanti post su Twitter relativi alla sua squadra per i quali, di fatto, è stato simpaticamente preso in giro da Eurosport che lo ha addirittura proposto come nuovo social manager giallorosso. Con la Roma che, replicando sempre in modo scherzoso, gli ha dato il benvenuto nel suo nuovo ruolo.

Roma, il messaggio ironico di Ozil ai giallorossi

Grazie @ASRomaEN – I think Totti and me could make a great duo 😂😂 https://t.co/kEXXZVyCfY — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 27, 2020

In attesa che Mesut Ozil torni a far parlare di sè mettendo nuovamente in campo quel grande talento che ha espresso nel corso della sua carriera, al tedesco non manca il buonumore. Tant’è che ha risposto all’account giallorosso dicendo: “Grazie Roma, credo che insieme a Totti formeremmo una grande coppia”.