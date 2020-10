La Roma continua a raccogliere risultati positivi e Veretout aggiorna la sua personale statistica. Anche contro il Milan è andato a segno.

Ormai Fonseca difficilmente fa a meno del centrocampista francese, elemento che abbina corsa, qualità e quantità. Veretout è uno dei perni della sua squadra, capace di raccogliere sul campo tredici risultati utili consecutivi se consideriamo la striscia finale della scorsa stagione e il pareggio di Verona che è poi stato tramutato in ko dal giudice sportivo. In questo inizio di stagione Veretout ha già segnato quattro reti e anche questo dato ovviamente è da sottolineare.

Roma, Veretout infallibile dal dischetto

Tre di questi quattro gol il centrocampista francese li ha realizzati dal dischetto, dove è quasi infallibile. Come riporta Il Corriere dello Sport, il mediano in giallorosso ha trasformato tutti e otto i rigori che gli sono stati affidati. Confermandosi uno degli specialisti più esperti non solo in Italia, ma anche in Europa. Nel corso della sua carriera ha sbagliato solo 2 dei 25 tiri dei quali si è “occupato” ed entrambi con la maglia della Fiorentina. Anche con il Nantes Veretout ha sempre realizzato dagli undici metri.

