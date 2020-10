Calciomercato Roma, accordo e firma: contratto rescisso

Calciomercato Roma, l’ex allenatore della Juventus Maurizio Sarri – più volte accostato ai giallorossi – ha rescisso il contratto con i bianconeri.

L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è già finita da tempo. C’era però ancora un contratto che lo legava ai bianconeri. Da oggi non più. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Sarri ha oggi firmato la risoluzione del contratto con la società bianconera. E così da oggi in poi è una mina vagante per tutte le panchine della Serie A. Inclusa quella della Roma visto che spesso in passato è stato accostato ai giallorossi.

Calciomercato Roma, Sarri è libero di accordarsi con altre squadre

Anche nelle score settimane, quando la posizione di Fonseca appariva più traballante, oltre al nome di Allegri era stato fatto anche quello di Sarri come possibile sostituto. Secondo il “Corriere dello Sport“, a una domanda su un possibile futuro in giallorosso, Sarri avrebbe risposto che non sarebbe andato nella Capitale, se avessero scelto come dirigente Fabio Paratici.

Visto che il futuro di Paratici appare lontanissimo da Roma e che il nuovo direttore sportivo sarà probabilmente un altro, la porta di Trigoria potrebbe restare così ancora aperta in caso di rottura con Fonseca. Sarri resta così, a maggior ragione ora che è libero, un’ipotesi possibile per il futuro giallorosso, a meno di un suo passaggio alla Fiorentina. Dove Iachini ha evitato l’esonero grazie alla vittoria contro l’Udinese, ma resta sempre sotto osservazione.

