Calciomercato Roma, può ancora tornare a gennaio

Il calciomercato della Roma ha visto svanire prima del gong una trattativa che sembrava ben impostata. Ma c’è ancora spazio per un ritorno a gennaio.

Il calciatore in questione è ovviamente Stephan El Shaarawy, attaccante esterno in forza ai cinesi dello Shangai Shenhua ma con tanta voglia di tornare a giocare in Italia. Anche perchè c’è una maglia da conquistare, quella azzurra. L’italo-egiziano ci tiene moltissimo a giocare gli Europei, ma c’è tanta concorrenza e solo scendendo in campo con regolarità, in un torneo difficile come la serie A, può garantirgli una vetrina giusta nella quale farsi osservare da Mancini. Il suo ritorno alla Roma sembrava cosa fatta, ma la trattativa con lo Shangai si è complicata in extremis e sono mancati i tempi tecnici per concludere l’affare.

Calciomercato Roma, El Shaarawy può tornare a gennaio

Il Corriere dello Sport sottolinea però come il giocatore sia molto legato ai colori giallorossi e che Fonseca ha chiesto una pedina in più per rinforzare la batteria dei trequartisti. Un affare insomma ancora possibile perché il fratello di El Shaarawy nel frattempo sta cercando di convincere lo Shangai a liberare il calciatore in inverno. Di sicuro sarebbe un ottimo colpo per dare una possibilità di scelta in più al tecnico nelle sue rotazioni.

