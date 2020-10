Calciomercato Roma, nuovo DS: salta un altro candidato

Calciomercato Roma, dopo Boldt salta anche Emenalo: in lizza resta però Campos che si libererà dal Lille a fine novembre.

La sessione di calciomercato invernale si avvicina, ma la Roma è a oggi ancora senza direttore sportivo. E per il momento non sono attesi colpi di scena immediati. Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante ha fatto il punto della situazione. Oltre a Boldt, ormai vicino al rinnovo con l’Amburgo, è fuori dai giochi anche Emenalo con cui la trattativa sembrava invece in dirittura d’arrivo.

Calciomercato Roma, Friedkin aspetta Campos?

Ora ci sono altri colloqui in vista, con un possibile candidato tornato prepotentemente in lizza. Non si tratta di un nome nuovo: Campos è stato già accostato alla Roma in più occasioni, anche prima dell’arrivo di Friedkin. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Rocchetti, il portoghese sarebbe il preferito dal nuovo presidente della Roma. Il problema è che al momento Campos è sotto contratto con il Lille che non intende liberarlo. A fine novembre però potrebbe svincolarsi e c’è da capire se la Roma sarà disposta ad aspettarlo.

