ROMA-CSKA SOFIA DICHIARAZIONI SMALLING – Un pareggio davvero brutto quello a reti bianche della squadra di Fonseca contro la compagine bulgara. Al termine del match il difensore inglese Chris Smalling ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

Dichiarazioni Smalling

Soddisfatto del tuo ritorno?

Si, non vedevo l’ora di tornare, di tornare in campo. E’ un piacere essere tornato con la squadra, c’è però delusione per non aver preso i tre punti.

Qual è stata la difficoltà principale?

Nel primo tempo non abbiamo messo la giusta energia e non abbiamo fatto girare bene il pallone, cosa che abbiamo fatto nel secondo tempo, girando più rapidamente.

Come stai dal punto di vista fisico?

Direi bene, ho giocato 60 minuti e ho cercato di aiutare la squadra. Mi sono allenato bene negli ultimi due giorni e sto riprendendo il ritmo. Non mi sento ancora benissimo ma arriverò molto presto alla forma ottimale.