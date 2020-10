La Roma è pronta per scendere in campo tra qualche minuto per affrontare il Cska Sofia nel secondo match di Europa League.

Nell’undici titolare Fonseca rilancia Bruno Peres, decisivo la scorsa settimana, seppur da subentrato. Il brasiliano ha realizzato il momentaneo 1-1 sul campo dello Young Boys ed è stato decisamente tra i migliori. Questa volta il tecnico invece ha deciso di mandarlo in campo dal primo minuto.

Roma, le parole di Bruno Peres

Il difensore brasiliano a Sky Sport è tornato sul match della scorsa settimana vinto anche grazie ad un suo gol: “Era importante vincere la scorsa partita per iniziare bene. Sarebbe importante vincere anche oggi perché una vittoria ci darebbe più sicurezza. Però non sarà facile, dobbiamo stare attenti” ha detto Bruno Peres. Che ai microfoni di Roma Tv ha sottolineato proprio la necessità di giocare con grande concentrazione.

“Dobbiamo rimanere tutti concentrati per 90 minuti, sappiamo che basta mollare un attimo per poi subire E’ uno sbaglio che non vogliamo commettere, siamo pronti, abbiamo preparato bene la partita. Questi tre punti per noi sarebbero davvero importanti per andare avanti in questo gruppo” ha concluso il brasiliano.

