Roma-Cska Sofia, le probabili formazioni: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per Roma-Cska Sofia, match valido per la seconda giornata di Europa League. Ecco le ultime sulla formazione giallorossa di Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese spera di riuscire ad ottenere il secondo successo in questa competizione, dopo la vittoria conquistata in rimonta una settimana fa contro lo Young Boys. Per l’occasione ci sarà sicuramente un ampio turnover, sia per dare la possibilità di giocare a chi finora lo ha fatto di meno, sia per risparmiare energie in alcuni elementi in vista del campionato. In conferenza stampa ha dato delle indicazioni su chi manderà in campo contro i bulgari, avversario da non sottovalutare.

Pau Lopez tra i pali, Smalling al centro della difesa e Borja Mayoral in attacco. Queste sono alcune delle novità di formazione di una Roma che sarà molto rinnovata rispetto all’ultima uscita di campionato. Bruno Peres giocherà come esterno di sinistra, in mediana ci sarà spazio pure per Villar. Sulla trequarti ci sarà un turno di riposo per uno tra Pedro e Mkhitaryan, giocherà Carles Perez, tornato nell’elenco dei convocati.

Roma-Cska Sofia, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Pérez, Pedro; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Anton, Mattheij, Mazikou; Youga, Sankharé; Sinclair, Tiago Rodrigues, Henrique; Sowe.

