Roma-Cska Sofia: le formazioni ufficiali, ecco chi gioca

Tutto pronto per Roma-Cska Sofia, match in calendario per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Ecco le formazioni ufficiali.

Dopo aver espugnato il campo dello Young Boys nel match d’esordio, la squadra di Paulo Fonseca va a caccia di un altro successo per avvicinarsi al traguardo della qualificazione al turno successivo. Il tecnico portoghese fa ampio turnover in questa sfida, visti i tanti impegni ravvicinati. Ma chi scenderà in campo non sottovaluterà certo un Cska Sofia che non sta attraversando un periodo ma farà di tutto per fare bella figura all’Olimpico.

LEGGI ANCHE –>Roma, Friedkin ha due nodi da sciogliere al più presto

Roma-Cska Sofia: le formazioni ufficiali

Non ci sono particolari novità rispetto ai rumors della vigilia riguardo lo schieramento giallorosso. Confermata la titolarità di Smalling in difesa, trovano spazio Pau Lopez, Villar, Carles Perez e Borja Mayoral fin dal primo minuto. Come trequartista riposa Pedro e non Mkhitaryan, regolarmente in campo. Possibile che qualche big scenda in campo nella ripresa. Nel Cska Sofia l’italiano Beltrame parte dalla panchina.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Smalling, Fazio; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Geferson, Youga; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il retroscena: trattativa saltata in extremis