Voti Roma-CSKA Sofia, ecco i promossi e i bocciati della seconda gara della fase a gironi di Europa League

Non ci siamo, molte seconde linee hanno fallito anche la seconda opportunità concessa loro da Paulo Fonseca. Borja Mayoral in primis, un vero e proprio fantasma sul rettangolo verde, che non è mai stato in grado di accendersi. Bene come spinta, Spinazzola ha rovinato la sua prestazione sbagliando sempre la scelta finale. Tra i migliori dobbiamo sicuramente segnalare Smalling, alla prima apparizione dopo il suo ritorno in giallorosso, e Villar. Male Cristante che ha sbagliato alcuni passaggi elementari, sprecando anche l’ultima azione della partita.

Tabellino e voti Roma-CSKA Sofia 0-0: Borja Mayoral non pervenuto

ROMA: Pau Lopez 6.5; Fazio 6.5, Smalling 6.5 (56′ Juan Jesus 6.5), Kumbulla 6; Bruno Peres 5, Villar 6.5, Cristante 4, Spinazzola 5.5 (46′ Karsdorp 6); Carles Perez 5 (75′ Pellegrini 6.5), Mkhitaryan 5 (46′ Pedro 6.5); Borja Mayoral 3.5 (70′ Dzeko 6). A disp.: Mirante, Boer, Ibañez, Pellegrini, Veretout, Milanese, Zalewski. All.: Fonseca.

CSKA SOFIA: Busatto 6.5; Vion 4.5 (89′ Turitsov sv), Antov 6.5 , Zanev 6.5, Mazikou 6.5; Youga 6 (81′ Beltrame sv), Geferson 6 (81′ Tiago Rodrigues sv); Sinclair 5 (64′ Henrique 6), Sankhare 6.5, Yomov 6; Sowe 5.5. A disp.: Evtimov, Henrique, Carey, Keita, Penaranda, Ahmedov, Galabov. All.: Morales.

Arbitro: Kulbakov (BLR).

Ammoniti Bruno Peres, Karsdorp, Villar, Zalev, Busatto