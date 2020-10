Calciomercato Roma, accordo raggiunto: rinnovo in arrivo

By

Calciomercato Roma, il club giallorosso ha trovato l’accordo col giovane esterno sinistro Riccardo Calafiori per il rinnovo del contratto.

Il punto di rottura della nuova gestione Friedkin rispetto al passato con Pallotta è quello di trattenere a tutti i costi i giovani campioni. Resistendo alle possibili plusvalenze. E così oltre a scegliere come basi per la Roma del futuro due giovani campioni come Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, i Friedkin hanno deciso di puntare anche su altri talenti che potranno essere titolari nella Roma del futuro.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, accordo e firma: contratto rescisso

Calciomercato Roma, Calafiori vicino al rinnovo fino al 2025

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Riccardo Calafiori, terzino classe 2002, avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Roma per un nuovo contratto valido fino a giugno 2025. In questi giorni verranno sistemati gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma definitiva. La trattativa con il noto procurato Mino Raiola viaggia a gonfie vele e presto si arriverà a mettere nero su bianco per quella che al momento è la principale alternativa a Leonardo Spinazzola nel ruolo di esterno sinistro.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il retroscena: trattativa saltata in extremis