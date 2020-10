By

Calciomercato, ore decisive per il futuro di Maurizio Sarri, L’ex tecnico bianconero è ormai a un passo dalla rescissione con la Juventus e starebbe valutando le opzioni possibili per un rapido ritorno in panchina.

Come riportato da calciomercato.it, sulle tracce dell’allenatore toscano ci sarebbe in maniera prepotente la Fiorentina, con il patron Rocco Commisso non contento del rendimento offerto finora da Beppe Iachini.

Nello stesso tempo però, Sempre secondo calciomercato.it, Sarri non sarebbe ancora del tutto convinto dell’ipotesi viola e preferirebbe aspettare qualche cenno da parte della Roma. Il possibile arrivo a Trigoria infatti, stuzzicherebbe molto di più la fantasia del 61enne, il quale non considererebbe la rosa gigliata all’altezza delle proprie aspettative di rilancio.

Nonostante tutto ciò, secondo Radio Radio il futuro del tecnico sarebbe già segnato. Il direttore dell’emittente Ilario Di Giovanbattista ha infatti dichiarato che Sarri ha già “un accordo con la Fiorentina. So che allenerà lì“.

LEGGI ANCHE >>> Roma, arriva l’esito degli esami: fuori per un mese

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, nuovo candidato al ruolo di ds