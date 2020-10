Roma-Fiorentina, cambia l’orario? La richiesta ufficiale

Roma-Fiorentina, cambia l’orario? C’è una richiesta da parte del senatore Totaro in appoggio ai locali costretti a chiudere alle 18:00.

La partita di Serie A tra Roma e Fiorentina verrà giocata domenica alle 18:00 allo stadio “Olimpico”. Nelle ultime ore, come riportato dal quotidiano “La Nazione“, c’è stata una richiesta di modifica dell’orario che molto probabilmente non verrà presa in considerazione. Sia per motivi relativi ai diritti tv, sia per il fatto che la Roma giovedì è stata impegnata in Europa League.

Roma-Fiorentina, la richiesta di Totaro

Questo è il testo della richiesta formulata dal senatore Totaro. “Rivolgo un appello al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ai presidenti di Roma, Dan Friedkin, e Fiorentina, Rocco Commisso, ed a Sky Italia affinché si trovi un’intesa per anticipare Roma-Fiorentina dalle ore 18 alle ore 15″.

Una proposta, quella di anticipare il fischio d’inizio della partita tra Roma e Fiorentina, fatta per venire incontro a tutti quei ristoranti e locali che garantiscono la visione in tv della partita e che in questo periodo, a causa delle restrizioni dovute alla diffusione del Covid-19, sono costretti a chiudere alle 18.

