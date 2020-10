By

Calciomercato Roma, nell’attesa di risolvere il nodo relativo al prossimo direttore sportivo, la società giallorossa sta già iniziando a guardare al prossimo mercato di gennaio.

Ci sarà da svolgere il lavoro non ultimato durante la sessione estiva, per colmare le lacune nell’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

Visti i tanti impegni ravvicinati, il tecnico portoghese sta facendo ricorso al turnover per affrontare al meglio questo periodo intenso. Nelle rotazioni della squadra sono tornati anche giocatori come Fazio e Juan Jesus, che la Roma ha cercato a lungo di vendere durante l’estate scorsa.

Naturalmente quando in campo scendono i calciatori che solitamente fanno parte dell’undici titolare, la musica appare totalmente diversa, come si è visto soprattutto nelle due partite di Europa League finora disputate. Ecco perché Fonseca avrebbe già fatto delle richieste alla dirigenza in vista del prossimo mercato invernale.

Calciomercato Roma, Fonseca vuole un El Shaarawy e un terzino

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, l’allenatore della Roma avrebbe già presentato la propria lista della spesa alla dirigenza. Le richieste sarebbero sostanzialmente due, ovvero un terzino destro e un attaccante esterno.

La necessita di avere un altro giocatore sulla fascia difensiva, deriverebbe sia dall’infortunio di Santon, che costringerà il calciatore a stare fuori per un mese, ma anche dalla mancata affidabilità data da Bruno Peres e Karsdorp, che alternano buone prestazioni ad altre poco rassicuranti.

Il completamento del pacchetto offensivo passerebbe invece per una richiesta ben precisa che porta il nome di Stephan El Shaarawy. Il “Faraone” è stato vicinissimo al ritorno in giallorosso prima della chiusura dell’ultima finestra di calciomercato e starebbe aspettando solo un cenno da parte del club capitolino per poter percorrere a ritroso la strada che porta a Trigoria.