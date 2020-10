Calciomercato Roma, possibile svolta per Milik a gennaio

Nel calciomercato della Roma torna di moda un nome importante come rinforzo per l’attacco, quello del centravanti polacco Milik.

In estate il calciatore del Napoli è stato a lungo al centro di trattative di mercato. Sembrava essere vicino alla Juventus, quindi alla Roma. Ma alla fine è rimasto nella squadra di Gattuso, seppur fuori dalle liste. Fino al prossimo mese di gennaio dunque farà di fatto lo spettatore.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, trovato l’accordo: rinnovo vicino per il calciatore

Calciomercato Roma, Milik verso la cessione a gennaio

Come riporta Tuttosport, è probabile una cessione dell’attaccante polacco già nella prossima sessione di mercato di gennaio. C’è stato infatti un incontro tra il presidente partenopeo De Laurentiis, il direttore sportivo Giuntoli e l’agente del giocatore David Pantak. Nel quale ovviamente si è parlato del futuro del giocatore e della sua cessione nel minor tempo possibile. Anche perché cedendolo a gennaio il Napoli potrebbe ricavare una somma che altrimenti non riceverebbe nel caso in cui il calciatore andasse in scadenza di contratto a fine stagione. Si parla soprattutto di un interessamento da parte di alcuni club di Premier League, soprattutto del West Ham. Ma anche in Italia Milik continua ad essere sul taccuino della Fiorentina e anche su quello della Roma, che attende la crescita di Mayoral ma nel frattempo non perde d’occhio il polacco. Si allontana invece la pista Juventus.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, niente accordo: andrà in un altro club