Calciomercato Roma, Mirante parla del suo rinnovo

Il calciomercato della Roma prevede non solo acquisti ma anche la conferma degli elementi che stanno facendo bene con la maglia giallorossa.

Un elemento che si sta mettendo in grande luce negli ultimi mesi è il portiere Antonio Mirante. Che ha guadagnato la maglia da titolare dopo le incertezze di Pau Lopez e non l’ha più persa. Elemento di grande esperienza, riesce a dare sicurezza a tutto il reparto e Paulo Fonseca confida molto su di lui per riportare la Roma tra le prime della classe. Nelle prime gare stagionali è stato spesso decisivo con le sue parate e per questo motivo il club giallorosso vuole blindarlo, visto che è in scadenza di contratto.

Calciomercato Roma, Mirante attende una proposta

Il portiere ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek, supplemento della Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato della sua situazione: “Era impensabile prevedere che mi sarei ritrovato titolare già all’inizio della stagione, anche se qualche partita, con Ranieri prima e Fonseca poi, l’avevo messa insieme. Impegno e fortuna mi hanno permesso di essere dove sono oggi, ma le trappole sono dietro l’angolo. Devo dimostrare di poter essere il portiere della Roma. O uno dei portieri”. Un pensiero anche sul contratto: “Non lo so. Non farò problemi neanche su questo. Io mi vedo ancora giocatore per più di qualche anno. Se pensassi già ora a cosa fare dopo, perderei energie adesso. Se la Roma vorrà farmi una proposta, io sono pronto ad ascoltarla“.



