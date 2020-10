Per la Roma una delle priorità del momento è quella di trovare un direttore sportivo, che si occupi delle prossime sessioni di calciomercato.

Anche Paulo Fonseca nelle ultime interviste ha sottolineato più volte come alla squadra serva questa figura, trait d’union tra i calciatori e la società. Chiaramente Friedkin è alla ricerca di questa figura, ma non vuole prendere decisioni affrettate. Tant’è che ormai da settimane va avanti un casting per il ds, la nuova proprietà americana vuole effettuare una scelta ponderata.

Roma, Boto si aggiunge alla lista dei papabili

Come sottolinea anche Il Corriere dello Sport, sono in ribasso le quotazioni di Boldt, vicino al rinnovo con l’Amburgo. E anche il nome di Emenalo per adesso non sembra essere in pole position. Rimane da capire la situazione Campos. Il tecnico del Lilla, squadra per la quale lavora il portoghese, ha rivelato: “Non lo vedo qui da tanto”. Un indizio per il futuro? Di sicuro c’è che Campos in ogni caso non lascerebbe la sua residenza di Montecarlo. E per questo motivo potrebbe non essere lui il prossimo ds, accettando al massimo il ruolo di consulente. Altro diesse monitorato e contattato è Josè Boto, dal 2018 capo scouting dello Shakhtar e dirigente che ha già lavorato con Fonseca, con il quale ha buoni rapporti. Un altro nome dunque da appuntare sulla lista dei possibili ds.



