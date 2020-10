Roma, due dubbi di formazione contro la Fiorentina

La Roma si avvicina a grande velocità al prossimo match di campionato che la vedrà opposta domenica pomeriggio alla Fiorentina di Iachini.

Una partita molto complicata per i giallorossi, che arriva dopo le fatiche di Europa League e in un periodo nel quale la squadra di Fonseca sta scendendo in campo praticamente ogni tre giorni. Anche per questo motivo il tecnico deve valutare giorno per giorno le condizioni dei suoi uomini. Contro la Fiorentina toccherà di nuovo ai big, da Veretout a Dzeko.

Roma, Santon out e Perez in dubbio

Come sottolinea il Corriere dello Sport, ci sono alcuni problemi di formazione per il tecnico portoghese. Che dovrà fare a meno sicuramente di Santon, ko per un problema muscolare che lo terrà fuori per almeno due settimane. Dunque contro la Fiorentina ci sarà il ballottaggio tra Bruno Peres e Karsdorp, con il brasiliano che sembra essere favorito. C’è anche un giocatore che è in dubbio per problemi fisici ed è Carles Perez. Che è uscito anzitempo in Europa League e oggi si sottoporrà ad esami strumentali. Al suo posto Fonseca potrebbe decidere di convocare il giovane talento della Primavera Zalewski.



